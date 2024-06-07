66-річний Павло Зібров здивував візитом до ТЦК і як дані оновлював: "Придатний ще"

Український співак Павло Зібров розповів про свій похід до ТЦК і як дані оновлював.

Як зізнається артист, для нього стало здивуванням запрошення на оновлення даних у ТЦК у 66-річному віці. Втім, він не став ігнорувати закон і пішов вирішувати питання. Цікаво, що у цей день у Павла Миколайовича відбувалися знімання кліпу з військовим оркестром на пісню "Хрещатик" у серці столиці. Тож, з усмішкою він розповів, як з військовими відвідав ТЦК, де зрештою йому сказали про придатність до служби.

Павло Зібров

"Мене викликали до ТЦК, щоб уточнити дані. Кажуть: "Ще підпадаєте під той вік, що треба відмітитися". Я беру банду з духовими інструментами, 40 осіб військових і ми під "Хрещатик" йдемо під ТЦК уточнювати дані. Підійшли – там всі розбіглися. Кажу: "Старший лейтенант Зібров прибув". Мені сказали, що я придатний. Та й українські дівчата під час гастролей сказали: "Придатний ви, Павло Миколайовичу, придатний ще", - розповів співак у програмі "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес також ходив до ТЦК та зізнався, як проходив ВЛК.

Читайте також: