66-річний Степан Гіга переніс термінову операцію: команда співака шокувала заявою

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Реклама

Український співак Степан Гіга переніс екстрену операцію на тлі серйозної хвороби.

Народний артист України скасував найближчі свої концерти через стан здоров’я. Команда Степана Петровича повідомила, що 66-річний виконавець прооперований та зараз реабілітується. У дописі на офіційній сторінці в Instagram зазначено, що стан Гіги «важкий, але стабільний». Він продовжує боротися за життя під наглядом лікарів. Діагноз співака поки що не розкривали.

«Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати, у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням. Наразі його стан важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації», — йдеться у заяві.

Реклама

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Водночас команда перепросила за скасовані виступи й висловила надію на чимскоріше одужання артиста. Після цього буде оголоено нові дати концертів.

«Перепрошуємо за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання», — зазначається у зверненні.

Нагадаємо, нещодавно з невтішними новинами на зв’язок вийшла дружина співака ADAMA. Олександра шокувала новиною про артиста, який впав у кому, й розкрила діагноз.