67-річна Білозір заговорила про розмір пенсії і що їй приносить дохід: "Комфортні для мене гроші"

Українська співачка Оксана Білозір, яка раніше розповіла про стосунки з чоловіком після розлучення, заговорила про свою пенсію та зізналась, що їй приносить дохід.

Артистка поділилася, що має доволі комфортний для неї заробіток. За свої пісні 67-річна співачка отримує роялті. Окрім того, дохід знаменитості приносять соціальні мережі. Оксана Білозір дала зрозуміти, що цих грошей їй цілком вистачає на життя.

"Звичайно, отримую (роялті – прим. ред.). У мене договір з компанією, яка слідкує за тим, щоб мої права не були порушено. Окремо також отримую кошти від своїх соціальних мереж. Це комфортні для мене гроші", - розповіла співачка в інтерв'ю Oboz.ua.

Оксана Білозір / Фото: instagram.com/oksana_bilozir

Також Оксана Білозір заговорила й про свою пенсію. Артистка зізналась, що взагалі не звертає уваги на пенсійні виплати, адже розраховує на свій дохід. Розмір пенсії виконавиця розкривати не стала.

"Я не звикла озиратися на те, яка в мене пенсія. Тому що і далі творчо працюю – і це мене забезпечує", - зазначила артистка.

Нагадаємо, тим часом кухар Євген Клопотенко раніше розповів про свої витрати під час війни. Кулінар назвав, яку суму витрачає щомісяця та на що найбільше йде коштів.

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