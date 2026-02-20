67-річна Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж уп’яте: що відомо про її нового чоловіка

Лілія Сандулеса

Народна артистка України Лілія Сандулеса після нещодавнього скандалу з ексчоловіком Іво Бобулом несподівано повідомила про свій п’ятий офіційний шлюб.

Так, 67-річна виконавиця таємно узаконила стосунки й лише тепер наважилася розповісти про коханого та їхню історію знайомства. Про кардинальні зміни в особистому житті артистка вперше заговорила в інтерв’ю Rostyslove Production. Сандулеса зізналася, що їхня історія з майбутнім чоловіком розпочалася зі спілкування в онлайні — через месенджери та YouTube.

«Три роки я заміжня. Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в YouTube. Він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так. Крім моєї сім’ї, рідні й друзів, нікому не говорила», — сказала Сандулеса.

Лілія Сандулеса

За словами співачки, її обранець трохи старший за неї. Поруч із ним вона відчуває себе передусім жінкою та щиро дякує Богові за цю зустріч. Ім’я чоловіка артистка поки що не розголошує і не показує спільних фото. Так само у таємниці Сандулеса вирішила залишити місце укладання свого шлюбу й не розкрила, чи було це в Україні чи за кордоном. Однак вона підкреслює, що весілля було й воно було «дуже затишним і прекрасним», а нинішній союз для неї — особливий і усвідомлений.

«Я люблю чоловіків. Якщо щось я хочу й тільки думаю про це, а він вже говорить — ну це просто… На схилі літ, коли ми знайшлися, я дуже вдячна Богу. Він трошечки старше за мене. Ніколи не думала, що після стількох років Боженька дасть мені таку людину, яка буде близька моїй душі. Зараз я почуваюсь просто жінкою — ось і все!» — щасливо повідомила виконавиця.

Лілія Сандулеса особисте життя — що відомо про її чоловіків і дітей

Співачка Лілія Сандулеса має насичену історію стосунків. Вона шість разів виходила заміж, хоча офіційно зареєструвала лише чотири шлюби. Перший раз артистка одружилася у 16 років, а вже за рік стала мамою — народила сина Івана. Сьогодні він уже створив власну сім’ю та виховує сина, якого назвав на свою честь.

Серед найгучніших романів співачки — союз із Олександром Сєровим, уродженцем України, який під час війни цинічно став путіністом і підтримує окупантів. Також Лілія була третьою дружиною співака Іво Бобула. Їхній союз тривав майже десять років і завершився розлученням 2002-го року. А лише нещодавно артистка шокувала зізнанням, що під час шлюбу з Бобулом була вагітною, однак, за її словами, співак наполіг на аборті на піку їхньої популярності.