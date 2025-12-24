- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 341
- Час на прочитання
- 1 хв
67-річна Мадонна в пікантному корсеті попозувала біля ялинки з молодим бойфрендом і двома дітьми
Родина організувала новорічну фотосесію.
Американська попзірка Мадонна потішила фанів сімейним контентом.
Перед новорічними святами виконавиця зібрала свою родину та зробила оригінальний фотосет. Так, разом з доньками Стеллою й Естер та коханим, 29-річним футболістом Акімом Моррісом, спочатку вони попозували на тлі ялинки. Доньки обрали для себе святкові образи та доповнили їх аксесуарами.
А вже згодом фотосесія набула дещо іншої атмосфери. 67-річна Мадонна зняла свою мінісукню, у якій фотографувалася з нащадками, й лишилася в одному корсеті, панчохах і рукавичках. У такому доволі відвертому образі вона продовжила вихвалятися своєю фігурою на тлі ялинки, але вже у компанії виключно коханого.
Крім того, парочка не стримувалася й наробила декілька світлин зі ще більш пікантним настроєм. Зокрема, зобразили костюмовану сцену Санта Клауса, який зав’язує очі стрічкою своїй помічниці. А потім, змінивши вбрання, розбурхали уяву кадрами з нестандартних ракурсів і позах.
«Санта хоче знати… Ти поводився чемно чи слухняно? Щасливого Різдва всім!» — підписала кадр співачка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу показалася біля ялинки на тлі чуток про вагітність. Цікавим зверненням до шанувальників вона розкрила плани на святкування Нового року.