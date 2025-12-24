67-річна Мадонна в пікантному корсеті попозувала біля ялинки з молодим бойфрендом і двома дітьми

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американська попзірка Мадонна потішила фанів сімейним контентом.

Перед новорічними святами виконавиця зібрала свою родину та зробила оригінальний фотосет. Так, разом з доньками Стеллою й Естер та коханим, 29-річним футболістом Акімом Моррісом, спочатку вони попозували на тлі ялинки. Доньки обрали для себе святкові образи та доповнили їх аксесуарами.

Мадонна з обранцем і дітьми / © instagram.com/madonna

Мадонна з дітьми / © instagram.com/madonna

А вже згодом фотосесія набула дещо іншої атмосфери. 67-річна Мадонна зняла свою мінісукню, у якій фотографувалася з нащадками, й лишилася в одному корсеті, панчохах і рукавичках. У такому доволі відвертому образі вона продовжила вихвалятися своєю фігурою на тлі ялинки, але вже у компанії виключно коханого.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна з обранцем / © instagram.com/madonna

Крім того, парочка не стримувалася й наробила декілька світлин зі ще більш пікантним настроєм. Зокрема, зобразили костюмовану сцену Санта Клауса, який зав’язує очі стрічкою своїй помічниці. А потім, змінивши вбрання, розбурхали уяву кадрами з нестандартних ракурсів і позах.

Мадонна з обранцем / © instagram.com/madonna

Мадонна з обранцем / © instagram.com/madonna

Мадонна з обранцем / © instagram.com/madonna

«Санта хоче знати… Ти поводився чемно чи слухняно? Щасливого Різдва всім!» — підписала кадр співачка.

