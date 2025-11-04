Мадонна з бойфрендом / © instagram.com/madonna

Американська попзірка Мадонна виходить заміж за молодшого на 37 років бойфренда, футболіста Акіма Морріса.

Принаймні, саме так стверджують інсайдери видання RadarOnline. Ще в січні артистка натякала на заручини з обранцем, опублікувавши фото, де вона хизувалась каблучкою з чималим діамантом на безіменному пальці. А нині ж джерела, близькі до оточення пари, стверджують, що вони дійсно планують укласти шлюб. Мадонна та Акім Морріс нібито таємно заручились після двох років стосунків.

"Мадонна постійно каже, що не хоче гаяти жодної хвилини. Вона зробила все, що могла, але тепер їй хочеться чогось справжнього. Акім дає їй це відчуття спокою та зв'язку – він змушує її сміятися, підштовхує її до всього правильного і ставиться до неї краще, ніж будь-хто раніше", - говорять джерела.

Мадонна з бойфрендом / © instagram.com/madonna

Пара ще не визначилася з датою весілля, хоча й оточення переконане, що це станеться до кінця року. Тим не менш, як стверджує інсайдер, наразі активно ведеться підготовка до церемонії. Артистка нібито визначається з місцем проведення свята. Співачка обирає між Італією, Португалією та своїм маєтком в Іст-Гамптоні. Також зазначається, що Мадонна не хоче влаштовувати гучних вечірок. Співачка нібито планує організувати камерну церемонію в колі рідних та близьких.

До речі, перед укладанням шлюбу Мадонна все ж таки вирішила убезпечити свої статки. Перед тим, як піти під вінець, співачка укладе шлюбний договір із молодим обранцем.

Мадонна з бойфрендом / © instagram.com/madonna

"Звичайно, вона укладає шлюбний контракт. Акім не має з цим нічого проти – він уже погодився на всілякі умови конфіденційності від моменту початку їхніх стосунків, тому жодного конфлікту тут немає", - запевнив інсайдер.

Зазначимо, за плечима у Мадонни є два шлюби. Вперше артистка пішла під вінець 1985 року. Чоловіком зірки став актор Шон Пенн, з яким вона прожила чотири роки в шлюбі. Вдруге виконавиця вийшла заміж за режисера Гая Гічі. Цей шлюб тривав вісім років.

