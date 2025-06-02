67-річна Світлана Білоножко розсекретила, як підтримує красу та які продукти категорично не вживає

Світлана Білоножко

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Вдова народного артиста України Віталія Білоножко — співачка Світлана Білоножко — розповіла про свої головні секрети догляду.

Дружина легендарного виконавця ділиться, що її краса – це результат щоденної праці над собою. Зокрема, 67-річна Світлана дбає про свій раціон та повністю виключає з нього шкідливу їжу та не переїдає. Крім того, покращує свій стан за допомогою масажів і вправ на свіжому повітрі.

"Це велика праця над собою. Зайве не з'їси. Ніякого алкоголю навіть на великі свята. Правда, можна потримати в руках бокал, щоб не подумали про тебе геть ніяк. Жодних цигарок, словом - багато чого ні. І тоді природа віддячує. Також вдаюся до різних процедур для обличчя та тіла, масажів, вдома маю всі необхідні знаряддя для роботи над собою. А часом можна просто вийти на вулицю і біля дерева робити різні вправи. Важливо і час витрачати з розумом, правильно його розподіляти. Я щовечора пишу розпорядок на наступний день. Так жила і продовжую", - ділиться дружина артиста в інтерв'ю "Апострофу".

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Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Мати ще кращий вигляд Білоножко намагається і завдяки активному способу життя. Вдова зізнається, що лікарі порадили їй знайти заняття, яке б сприяло фізичним навантаженням. Тож Світлана вирішила піклуватися про город.

"Один лікар мені сказав: "Хочете мати гарний вигляд? Шукайте фізичну роботу". І я із задоволенням її виконую. Цього року я ще і огірочки, і помідорчики посадила по декілька рядків, хай буде", - зазначила Світлана.

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