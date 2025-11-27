67-річна зірка "Лісапетного батальйону" Фаліон після втрати чоловіків висловилася про нове кохання

Наталія Фаліон / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, яка раніше розсекретила заробітки колективу, відверто розповіла про свої наміри в особистому житті.

Артистка розповіла, що втрата двох чоловіків у житті та досвід кохання кардинально змінили її ставлення до нових стосунків. В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» Фаліон співачка нагадала, що прожила 40 років у нещасливому шлюбі, а згодом мала три роки по-справжньому казкових стосунків із чоловіком, який згодом помер. Саме цей контраст і став для неї вирішальним. Співачка каже, що більше не вірить у можливість знайти кохання, яке буде кращим за те, що вона вже пережила.

«Ні, я не вірю. Я мала дуже поганий досвід і мала найкращий. А кращого, вважаю, бут не може. Я отримала все те, що хотіла б. А середина мені не потрібна. Мені потрібен вищий щабель. А вищого вже не буде», — зворушила Наталія в розмові з Анною Севастяновою.

Наталія Фаліон / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Фаліон з теплом згадала свого покійного обранця Сергія, який був для неї зразком турботи, ніжності та уваги після втрати свого першого чоловіка. Саме тому вона не хоче погоджуватися ні на що менше. За словами виконавиці, ті три роки щастя залишилися в її пам’яті настільки світлим періодом, що вона просто не відчуває потреби повторювати цей досвід.

«Ніхто мені вже три тисячі троянд не подарує, ніхто не буде на пальчиках ходити поки я сплю й уже готується сніданок, ніхто не буде бігти в ресторан шукати супчик, аби я у гримерці ковбасу ту не їла. А я інакше не хочу. Я мала три роки щастя і мені цього достатньо на всі ті роки, які мені Бог подарує», — додала зірка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: НАТАЛІЯ ФАЛІОН: поховала двох чоловіків, втратила сина і в 60 років почала нове життя

