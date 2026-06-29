67-річна зірка "Лісапетного батальйону" розкрила розмір своєї пенсії і які гонорари отримує гурт

Наталія Фаліон / © facebook.com/natalia.falion

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Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, яка нещодавно пригадала перші заробітки, розкрила розмір своєї пенсії та зізналась, які гонорари отримує гурт.

Артистка від 2013 року гастролює з колективом. Музиканти не лише дають концерти, а й виступають на корпоративах. Наталія Фаліон в інтерв’ю Oboz.ua зізнається, що як для зірок шоубізнесу, то в них досить невеликі гонорари, але як для сільського самодіяльного колективу, то вони заробляють пристойні кошти. Співачка взагалі говорить, що ніколи не гналась за великими грошима. Взагалі, вона з тих, хто віддає перевагу більше працювати. До речі, частину зароблених коштів «Лісапетний батальйон» переказує на потреби ЗСУ.

«Скажу так: для великих зірок шоубізнесу наш гонорар, мабуть, видався б смішним. А для звичайного сільського самодіяльного колективу — навпаки, дуже хорошим. Ми ніколи не ставили захмарних цін. Можливо, я навіть трохи недооцінюю нашу працю. Але такий уже характер: завжди хотіла заробляти не високими гонорарами, а тим, що багато виступаємо», — зізнається виконавиця.

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Наталія Фаліон заробляє не лише корпоративами та концертами. Виконавиця говорить, що в неї доволі пристойна пенсія, а саме дев’ять з половиною тисяч гривень. Окрім того, вона має дохід із земельних паїв, які здає в оренду.

«Я завжди кажу: якщо колись перестану співати, то зможу прожити на пенсію. Я все життя офіційно працювала, тому й її розмір озвучую гордо — десять з половиною тисяч гривень. Крім того, у мене є шість земельних паїв, які здаю в оренду. Це теж дохід», — додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Володимир Бебешко здивував розміром своєї пенсії. Знаменитість також зізнався, на які гроші живе за кордоном.

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