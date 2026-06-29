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67-річна зірка "Лісапетного батальйону" розкрила розмір своєї пенсії і які гонорари отримує гурт
Наталія Фаліон розповіла про свої заробітки.
Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, яка нещодавно пригадала перші заробітки, розкрила розмір своєї пенсії та зізналась, які гонорари отримує гурт.
Артистка від 2013 року гастролює з колективом. Музиканти не лише дають концерти, а й виступають на корпоративах. Наталія Фаліон в інтерв’ю Oboz.ua зізнається, що як для зірок шоубізнесу, то в них досить невеликі гонорари, але як для сільського самодіяльного колективу, то вони заробляють пристойні кошти. Співачка взагалі говорить, що ніколи не гналась за великими грошима. Взагалі, вона з тих, хто віддає перевагу більше працювати. До речі, частину зароблених коштів «Лісапетний батальйон» переказує на потреби ЗСУ.
«Скажу так: для великих зірок шоубізнесу наш гонорар, мабуть, видався б смішним. А для звичайного сільського самодіяльного колективу — навпаки, дуже хорошим. Ми ніколи не ставили захмарних цін. Можливо, я навіть трохи недооцінюю нашу працю. Але такий уже характер: завжди хотіла заробляти не високими гонорарами, а тим, що багато виступаємо», — зізнається виконавиця.
Наталія Фаліон заробляє не лише корпоративами та концертами. Виконавиця говорить, що в неї доволі пристойна пенсія, а саме дев’ять з половиною тисяч гривень. Окрім того, вона має дохід із земельних паїв, які здає в оренду.
«Я завжди кажу: якщо колись перестану співати, то зможу прожити на пенсію. Я все життя офіційно працювала, тому й її розмір озвучую гордо — десять з половиною тисяч гривень. Крім того, у мене є шість земельних паїв, які здаю в оренду. Це теж дохід», — додала співачка.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Володимир Бебешко здивував розміром своєї пенсії. Знаменитість також зізнався, на які гроші живе за кордоном.