67-річний актор Стівен Фрай замилував фото з молодшим обранцем: яким було весілля пари

Відомий британський актор та гуморист Стівен Фрай показав рідкісне фото зі своїм молодшим на 30 років коханим чоловіком.

У своєму фотоблогу знаменитість повідомив, що разом із Елліоттом Спенсером святкує 10 років шлюбу. Тож з нагоди свята показав, який вигляд вони мали у день весілля. Зокрема, закохані обрали для себе костюми з краватками, які доповнили бутоньєрками. На зображенні також помітно шлюбні обручки пари, які виблискують на безіменних пальцях.

У дописі Фрай зізнався, що почувається найщасливішим поруч з коханим: "Десять щасливих років шлюбу з того дня, як ми вирішили зіграти весілля. Я щаслива людина".

Стівен Фрай з чоловіком / Фото: instagram.com/stephenfryactually

Своєю чергою, шанувальники у коментарях привітали подружжя та залишили чимало теплих слів. Ба більше, крім іноземних фанів, свої вітання залишали й українці. Як відомо, Стівен Фрай активно підтримує Україну у війні й навіть агресивно звертався до росіян. А 2023 року приїздив до Києва, щоб провести Саміт перших леді та джентльменів.

Вітаємо з таким ювілеєм!

Десять років! Як швидко летить час. Вітаю і люблю вас обох

Вітання з України! І дякуємо за підтримку нашого народу в боротьбі за незалежність!

Нагадаємо, нещодавно дружина боксера Олександра Усика Катерина показала рідкісні фото їхнього 10-річного сина та приголомшила, як швидко він підріс.

Читайте також: