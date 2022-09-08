67-річний Брюс Вілліс у самих трусах знявся в гарячій фотосесії з молодшою на 23 роки дружиною

Голлівудський актор Брюс Вілліс, попри те, що страждає на афазію, не дає забути про себе відданим шанувальникам.

Так, днями 67-річний Брюс Вілліс знявся у пікантній фотосесії разом зі своєю дружиною, 44-річною Еммою Геммінг.

Зіркове подружжя позувало для видання W Magazine. Пара постала на сторінках глянцю у доволі відвертих образах. Приміром, Вілліс на світлинах постає в самих лише трусах, і дозволяє розгледіти свої татуювання на ключицях і плечах. Геммінг позує у латексних чорних вбраннях, а зухвалості її образу додали масивні прикраси та коротка стрижка з чубчиком.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

На обкладинці видання підписало фотосет подружжя як містер і міссіс Вілліс.

"З 50-річчям W Magazine. Зазвичай ми досить спокійна пара, але наразі це не так", - підписала кадри Емма.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року Брюс Вілліс повідомив невтішну новину для своїх фанів. У зірки діагностували афазію, через яку він вирішив завершити свою акторську кар'єру. Афазія, - це розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності.

Читайте також: