67-річний Павло Зібров показав, який вигляд мав у шкільні роки: "Гарні часи"

Український співак Павло Зібров з нагоди особливого свята поділився пам'ятними фото.

Так, у перші дні осені, коли українські школярі розпочали своє навчання, низка зірок пригадують, яким було їхнє перше вересня й часто порівнюють його з жорстоким сьогоденням, бажаючи миру поколінню, яке підростає.

Зрештою, своїми давніми спогадами поділився і Павло Миколайович, пригадуючи себе у юності понад 50 років тому. Зокрема, виконавець в Instagram опублікував низку фото зі шкільних років. На одному із зображень зірка навіть показав свою першу вчительку. На решті ж кадрів ще зовсім молодий Павло Зібров позує у садку та на подвір'ї з чотирилапим другом.

Павло Зібров у юності / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров у юності / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Музикант у підписі до фото зазначив, що навчання у школі залишило якнайкращі спогади: "Школа-школа! Гарні часи".

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також показувала, який вигляд мала у першому класі з букварем у руках. На архівному фото зірку просто не впізнати. Окрім того, виконавиця поділилася емоціями від першого дзвоника її старшої доньки Мішель.

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