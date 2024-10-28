67-річний Павло Зібров приголомшив ревнощами дружини та як через це звільняє співробітниць

Український співак Павло Зібров висловився про ревнощі з боку своєї дружини Марини.

Виконавець зізнається, що кохана регулярно слідкує за поведінкою його команди. Ба більше, навіть може натякнути чоловікові на неприязнь до деяких його працівниць щойно запідозрить їх у залицянні. Саме так і трапився один інцидент, коли Павло Миколайович через скарги дружини звільнив одну зі своїх танцівниць, попри весь її професіоналізм на сцені.

"Бувало, що хтось на мене око може прикинути із балету чи бек-вокалісток протягом гастролей. А таке є. Зрозуміло, що вона (Марина Зіброва – прим. ред.) каже: "Так, мені ця дівчинка не подобається". Так в неї ж хороший шпагат, розтяжечка! (відповідає їй співак – прим. ред.). "Вона не подобається. У неї очі такі, що вона тебе звабить у першій поїздці". Я кажу, що зрозумів. Безумовно (йшов на поступки – прим. ред.). Жінку треба слухатись", - зізнався Павло Зібров в коментарі "Люкс ФМ".

Павло Зібров із дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Водночас артист зізнався, що насправді кохана все ж розуміє специфіку його роботи й обов'язок подобатися жінкам: "Це ж моя робота. Я маю подобатись їм (жінкам – прим. ред.). Я буду галантним, доглянутим, причесаним, прилизаним, усміхненим, ситим".

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров вперше за тривалий час відповів, де зараз його старший син і двоє онуків.

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