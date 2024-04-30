67-річний Том Генкс захопив романтичними фото з дружиною й показав, який вигляд вони мають

Сьогодні, 30 квітня, голлівудський актор Том Генкс і його дружина, акторка Ріта Вілсон святкують річницю шлюбу.

Як розповів Том на своїй сторінці в Instagram, з дружиною вони вже разом 36 років. З нагоди "агатового" весілля актор розмістив ніжне фото, на якому постає з коханою. Родина на тлі водойми щасливо обіймається та насолоджується відпочинком на яхті.

Том Генкс з дружиною. Фото: Instagram Тома Генкса

"1988? 30 квітня? Яка кругла дата. Подружжя Вілсон і Генкс офіційно стали дружиною та чоловіком. 36 років! З тих пір нічого, крім любові... Дякую", - замилував підписом кадру Том.

Своєю чергою, Ріта також публічно привітала свого коханого з таким важливим для них святом. На своїй сторінці акторка опублікувала цілу низку спільних фото, зроблених у різні періоди життя. Зокрема, під час їхніх відпусток і світських заходів.

Том Генкс з дружиною. Фото: Instagram Ріти Вілсон

Том Генкс з дружиною. Фото: Instagram Ріти Вілсон

Том Генкс з дружиною. Фото: Instagram Ріти Вілсон

Том Генкс з дружиною. Фото: Instagram Ріти Вілсон

Том Генкс з дружиною. Фото: Instagram Ріти Вілсон

"36-та річниця! 30 квітня 1988 року. "Старійте разом зі мною, найкраще ще попереду" – Роберт Браунінг", - зворушила Вілсон.

У коментарях прихильники подружжя не змогли залишити зірок без привітань і подяки за те, що вони є взірцями справжнього кохання.

З річницею вас, двоє красунчиків

Ці усмішки самі за все говорять. З річницею вас!

Вітаю з річницею. Нехай у кожного знайдеться така любов!

Люблю вас обох. Дякую, що надихаєте нас усіх

Вітаю з річницею наймилішу та найдобрішу пару

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія вперше після розлучення з мільярдером Захуром натякнула на друге заміжжя й похизувалася коштовною каблучкою.

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