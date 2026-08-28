- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 2 хв
67-річний Володимир Горянський заговорив про усиновлення дитини
Володимир Горянський вже 10 років перебуває в шлюбі з дружиною Оленою. Спільних дітей у пари немає.
Український актор Володимир Горянський, який раніше пожалівся на розмір пенсії, заговорив про усиновлення дитини.
Артист вже 10 років перебуває в шлюбі з дружиною, продюсеркою Оленою Горянською. Спільних дітей у подружжя немає. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артист говорить, що це велика відповідальність. Окрім того, акторові вже 67 років, тож стати батьком у такому віці доволі складно.
«Ви знаєте, треба мати відповідальність все ж таки. Можна мати дітей, але якщо дитині буде 10 років, то мені вже буде майже 75…», — говорить артист.
Ведуча проєкту Анна Севастьянова запитала в актора, чи розглядали вони з дружиною варіант з усиновленням. На що Володимир Горянський чесно відповів, що обговорював це з коханою. Однак за словами артиста, це теж велика відповідальність. Та знаменитість зазначає, що все може статися в майбутньому, тож він не буде категоричним.
«Це велика відповідальність. Ми думали про це, але я не знаю поки. Це велика відповідальність, і щоб прийти до цього кроку, виховати, щоб дитина у 18 років пішла у світ — знаєте, скільки енергії треба? Тому як Бог дасть. Якщо Бог захоче, він це зробить, що ми й знати не будемо», — додав артист.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО
Зазначимо, Володимир Горянський від 2015 року перебуває в шлюбі з продюсеркою Оленою. До цього він був одружений із жінкою, на ім’я Лариса. У пари є спільна донька Марія, яка з’явилась на світ 2004 року.
Нагадаємо, раніше Володимир Горянський пояснив, чому його не кличуть зніматися в кіно. Актор розкрив, кому перейшов дорогу.