67-річний Володимир Горянський заговорив про усиновлення дитини

Володимир Горянський / © facebook.com/VGoryansky

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Український актор Володимир Горянський, який раніше пожалівся на розмір пенсії, заговорив про усиновлення дитини.

Артист вже 10 років перебуває в шлюбі з дружиною, продюсеркою Оленою Горянською. Спільних дітей у подружжя немає. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артист говорить, що це велика відповідальність. Окрім того, акторові вже 67 років, тож стати батьком у такому віці доволі складно.

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«Ви знаєте, треба мати відповідальність все ж таки. Можна мати дітей, але якщо дитині буде 10 років, то мені вже буде майже 75…», — говорить артист.

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Ведуча проєкту Анна Севастьянова запитала в актора, чи розглядали вони з дружиною варіант з усиновленням. На що Володимир Горянський чесно відповів, що обговорював це з коханою. Однак за словами артиста, це теж велика відповідальність. Та знаменитість зазначає, що все може статися в майбутньому, тож він не буде категоричним.

Володимир Горянський із дружиною / © facebook.com/VGoryansky

«Це велика відповідальність. Ми думали про це, але я не знаю поки. Це велика відповідальність, і щоб прийти до цього кроку, виховати, щоб дитина у 18 років пішла у світ — знаєте, скільки енергії треба? Тому як Бог дасть. Якщо Бог захоче, він це зробить, що ми й знати не будемо», — додав артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО

Зазначимо, Володимир Горянський від 2015 року перебуває в шлюбі з продюсеркою Оленою. До цього він був одружений із жінкою, на ім’я Лариса. У пари є спільна донька Марія, яка з’явилась на світ 2004 року.

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Нагадаємо, раніше Володимир Горянський пояснив, чому його не кличуть зніматися в кіно. Актор розкрив, кому перейшов дорогу.

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