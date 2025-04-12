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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
2 хв

68-річна акторка Ніна Набока здивувала, чому живе зі студентом під одним дахом

Артистка пояснила, як так сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ніна Набока

Ніна Набока / © скриншот з відео

Зірка “Наталки Полтавки”, акторка Ніна Набока, яка нещодавно шокувала подробицями смерті третього чоловіка, здивувала, чому живе під одним дахом зі студентом.

Артистка оселилася в “гостинці”, адже квартири віддала дітям. Утім, Ніна Петрівна в інтерв’ю Аліні Доротюк зізнається, що самій жити їй не комфортно. Спочатку компанію акторці складали племінники. Коли ті поїхали, артистка дозволяла своїм учням оселятися в неї.

“Я не даю собі одній жити. У мене жили учні, коли племінники пішли від мене. Потім учениця з дитиною жила, бо їй було ніде, вона була не з Києва, а тут треба було працювати”, — зізнається акторка.

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

Нині Ніна Набока живе зі студентом. Юнак сам родом із Дніпра, а акторка готувала його до вступу до театрального вишу. Врешті, він так і залишився жити з артисткою. Річ у тім, що в навчальному закладі зачинені гуртожитки, адже там немає бомбосховища. Тож, акторка дозволила юнакові й далі жити в неї.

“Зараз живе студент, якого ми підготували і він вступив. А потім приходить з валізкою і каже: “Ніно Петрівно, я до вас“. Він у мене жив, бо він з Дніпра, поки я його готувала. Мені його шкода стало, бо у нього батько інвалід. А в театральній студії гуртожитку немає, його зачинили, адже немає бомбосховища”, — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ніна Набока здивувала, що хотіла долучитися до служби та навіть ходила до військкомату. Проте акторці відмовили. Артистка пояснила, чому так.

Дата публікації
Кількість переглядів
797
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