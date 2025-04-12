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68-річна акторка Ніна Набока здивувала, чому живе зі студентом під одним дахом
Артистка пояснила, як так сталося.
Зірка “Наталки Полтавки”, акторка Ніна Набока, яка нещодавно шокувала подробицями смерті третього чоловіка, здивувала, чому живе під одним дахом зі студентом.
Артистка оселилася в “гостинці”, адже квартири віддала дітям. Утім, Ніна Петрівна в інтерв’ю Аліні Доротюк зізнається, що самій жити їй не комфортно. Спочатку компанію акторці складали племінники. Коли ті поїхали, артистка дозволяла своїм учням оселятися в неї.
“Я не даю собі одній жити. У мене жили учні, коли племінники пішли від мене. Потім учениця з дитиною жила, бо їй було ніде, вона була не з Києва, а тут треба було працювати”, — зізнається акторка.
Нині Ніна Набока живе зі студентом. Юнак сам родом із Дніпра, а акторка готувала його до вступу до театрального вишу. Врешті, він так і залишився жити з артисткою. Річ у тім, що в навчальному закладі зачинені гуртожитки, адже там немає бомбосховища. Тож, акторка дозволила юнакові й далі жити в неї.
“Зараз живе студент, якого ми підготували і він вступив. А потім приходить з валізкою і каже: “Ніно Петрівно, я до вас“. Він у мене жив, бо він з Дніпра, поки я його готувала. Мені його шкода стало, бо у нього батько інвалід. А в театральній студії гуртожитку немає, його зачинили, адже немає бомбосховища”, — пояснила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Ніна Набока здивувала, що хотіла долучитися до служби та навіть ходила до військкомату. Проте акторці відмовили. Артистка пояснила, чому так.