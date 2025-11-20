ТСН у соціальних мережах

68-річна народна артистка Білозір на тлі чуток про третій шлюб розкрила всю правду

Під час презентації нового треку співачку збили з пантелику привітаннями з нібито одруженням.

Автор публікації
Валерія Гажала
Оксана Білозір

Українська співачка Оксана Білозір неочікувано дізналася, що її нібито втретє «видають заміж».

Так, під час презентації нового треку «Невчасна любов» ведучі M1 Music вирішили привітати артистку з весіллям — і цим буквально збили її з пантелику. Почувши «новину», Білозір щиро засміялася й одразу запевнила, що жодного весілля не було й не планується.

«Ой, слухайте, ви накаркаєте, що ж ви зі всіх боків… Мені вчора розказували, що мене вже без моєї участі женили», — пожартувала артистка.

Оксана Білозір / © facebook.com/oksana.bilozir

Оксана Білозір / © facebook.com/oksana.bilozir

Ведуча Валерія Товстолєс підкреслила, що ця інформація шириться у Мережі, а її колега Андрій Чорновол припустив, що чутки можуть виникати через те, що співачці часто доводиться бути поруч із впливовими чоловіками. На що Білозір хитро відповіла: «Чекайте, ви ще не бачили». І цим натякнула, що її життя сповнене сюрпризів.

Зазначимо, Оксана Білозір була заміжня двічі. Першим чоловіком був легендарний композитор Ігор Білозір, від якого співачка має сина Андрія. Другий шлюб — із музикантом Романом Недзельським, який протривав понад 30 років і завершився розлученням 2022 року.

