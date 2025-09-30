ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1055
Час на прочитання
1 хв

68-річна Ніна Набока здивувала методом схуднення без дієт: "Скинула 45 кілограм"

Артистка зізналась, що їй допомагає позбуватися ваги.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ніна Набока

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка раніше показала свою дачу під Києвом, здивувала методом схуднення.

Артистка стежить за зовнішнім виглядом. Знаменитість не дотримується дієт, натомість худне за допомогою інтервального харчування. Зірка їсть двічі на день – об 11, а потім ближче до вечора – 16-17. Окрім того, 68-річна Ніна Набока веде активний спосіб життя, а особливо зараз, коли перебуває на дачі.

"Каву п'ю, потім город. Перекусити обов'язково, але не одразу. Це десь о 10-11 годині. А тоді о 16-17 поїсти та закінчувати. Я трішки схудла на інтервальному голодуванні. Об 11 я їм, а потім о 16-17 – востаннє. Вечеря – ні. А це потрапила на дачу, то бувають зриви", - говорить знаменитість на проєкті "Головна роль".

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka

Ніна Набока відкрила для себе інтервальне харчування ще в молодості. Коли знаменитість народила доньку, то сильно погладшала. Акторка почала дотримуватися інтервального харчування і врешті схудла на 45 кілограм.

"Коли я народила Одарку, я погладшала. У мене ще в молодості був досвід з інтервальним голодуванням. Я скинула 45 кілограмів, бо я акторка і треба, бо від цього нікуди не подінешся", - говорить знаменитість.

Нагадаємо, раніше Ніна Набока розповідала, як жила під одним дахом зі студентом. Артистка пояснила, чому це сталось.

Дата публікації
Кількість переглядів
1055
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie