68-річна Ніна Набока здивувала методом схуднення без дієт: "Скинула 45 кілограм"

Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка раніше показала свою дачу під Києвом, здивувала методом схуднення.

Артистка стежить за зовнішнім виглядом. Знаменитість не дотримується дієт, натомість худне за допомогою інтервального харчування. Зірка їсть двічі на день – об 11, а потім ближче до вечора – 16-17. Окрім того, 68-річна Ніна Набока веде активний спосіб життя, а особливо зараз, коли перебуває на дачі.

"Каву п'ю, потім город. Перекусити обов'язково, але не одразу. Це десь о 10-11 годині. А тоді о 16-17 поїсти та закінчувати. Я трішки схудла на інтервальному голодуванні. Об 11 я їм, а потім о 16-17 – востаннє. Вечеря – ні. А це потрапила на дачу, то бувають зриви", - говорить знаменитість на проєкті "Головна роль".

Ніна Набока відкрила для себе інтервальне харчування ще в молодості. Коли знаменитість народила доньку, то сильно погладшала. Акторка почала дотримуватися інтервального харчування і врешті схудла на 45 кілограм.

"Коли я народила Одарку, я погладшала. У мене ще в молодості був досвід з інтервальним голодуванням. Я скинула 45 кілограмів, бо я акторка і треба, бо від цього нікуди не подінешся", - говорить знаменитість.

