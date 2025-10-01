68-річна Оксана Білоножко розкрила найголовніші секрети догляду за собою

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Реклама

Вдова народного артиста України Віталія Білоножка — співачка Світлана Білоножко — поділилася власними принципами, які допомагають їй залишатися у формі та мати гарний вигляд.

Співачка зізналася, що звертається до косметолога, однак головним фактором вважає дисципліну й контроль харчування. В інтерв’ю на YouTube-каналі "Суспільне Культура" знаменитість зазначила, що не поділяє позицію жінок, які не приділяють особливої уваги своїй зовнішності.

"Я думаю, що жінка, при бажанні та можливостях, повинна мати кращий вигляд. Природа — це добре, але з віком ми втрачаємо привабливість. Якщо можна собі допомогти, то чому ні", — сказала Білоножко.

Реклама

Світлана Білоножко

За її словами, важливу роль відіграє харчування. Вона свідомо зменшила свій раціон у п’ять разів і намагається не вечеряти пізніше п’ятої години.

"Я побачила, що це працює. Пити воду, менше їсти, не переїдати — і результат помітний", — поділилася співачка.

Білоножко додала, що косметологічні процедури поєднує з постійними порадами фахівців і не вдається до надмірних маніпуляцій. На її переконання, гарний вигляд передусім залежить не від процедур, а від щоденної дисципліни.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко розповіла про дружбу зі співачкою Лободою та своє ставлення до неї під час війни. Артистка пояснила, чому підтримує певну позицію щодо колеги.