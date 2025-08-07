68-річна Оксана Білозір неочікувано заявила про бажання знову очолити Мінкульт

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

Народна артистка України Оксана Білозір висловилася про нову тимчасову очільницю Міністерства культури і пригадала свій досвід на посаді.

10 днів тому Уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій на період трансформації міністерства. Оксана Білозір, яка й сама свого часу обіймала цю посаду, вперше прокоментувала зміни в Мінкульті. Артистка переконана, що Тетяна не затримається на цій посаді. Що ж стосується порад очільниці, хоч і тимчасовій, то співачка їх надавати не планує.

"Ніяких порад я їй давати не буду. Кожен має свій шлях. Лише бажаю їй зробити багато гарних справ, поки вона має цей унікальний момент. Я думаю, вона на цій посаді не надовго. Вона ж просто виконувачка обов'язків міністра, тобто офіційно міністр ще не призначений", — сказала Білозір у розмові з ТСН.ua за лаштунками "Музичної платформи".

Більш неочікуваною заявою з вуст Білозір була інформація про те, що вона не проти знову повернутися у крісло міністра. Нагадаємо, 20 років тому вона вже мала такий досвід, за часів каденції президента Віктора Ющенка. За словами артистки, свого часу на посаді міністра вона пропрацювала лише сім місяців і на то була серйозна причина.

"Я би із задоволенням повернулася, бо я знаю, що робити на цій посаді, в цій системі. Це частина моєї історії. Але, повірте, до мене точно не звернуться. Я — не член їхньої команди і близько — ані за духом, ані за світоглядом. Я — україноцентрична і не заспівала жодної російськомовної пісні за все своє творче життя, а я на сцені вже більше 45 років. Щодо такого короткого терміну роботи на цій посаді, то ви самі знаєте, чому так сталося. Мене ж отруїли, я була при смерті. І ще потім три роки була на інвалідності. На той момент я це приховувала, бо мені треба було вижити. Я ж боролася за життя, якого мене хотіли позбавити. А якби все було гаразд, повірте, я би ще довго була міністром культури", — зізналася Білозір у розмові з ТСН.ua.

