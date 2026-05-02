68-річна Шерон Стоун показала фігуру в купальнику без фотошопу і захопила природною красою

Артистка ознаменувала прихід літа.

Валерія Сулима
Шерон Стоун / © Associated Press

Голлівудська акторка Шерон Стоун показала, який вигляд має її фігура в купальнику, та захопила природною красою.

На календарі зараз лише травень. Проте 68-річна Шерон Стоун вже насолоджується теплими сонячними днями та запевняє, що літо вже не за горами. Зірка Голлівуду залюбки плаває в басейні. Також у своєму Instagram акторка ділиться фотозвітом.

Зокрема, знаменитість опублікувала знімок, на якому позує в купальнику біля басейну. Зірка Голлівуду не використовувала на фото фільтри чи фотошоп. Окраса кадру – яскраве сонячне проміння. Усміхнена Шерон Стоун демонструвала свою природну красу.

Шерон Стоун / © instagram.com/sharonstone

"Літо вже не за горами", - підписала кадр знаменитість.

У коментарях Шерон Стоун отримала чималу порцію компліментів від захоплених підписників. Прихильники зірки зазначали, що вона має просто неперевершений вигляд.

  • Молода, як завжди. Вона вічно молода.

  • Ви найкрутіша!

  • Ви маєте приголомшливий вигляд!

Нагадаємо, нещодавно співачка з України Valeriya Force показала фігуру в спідньому. Артистка похвалилась результатом схуднення на 33 кіло.

