68-річна Світлана Білоножко відверто заговорила про нові стосунки: "Загубила голову"

Світлана Білоножко

Народна артистка України Світлана Білоножко, яка раніше розкрила секрети догляду за собою, відверто заговорила про нові стосунки.

Співачка не одне десятиліття прожила в шлюбі з чоловіком, виконавцем Віталієм Білоножком, якого, на жаль, не стало в січні 2024 року. Світлана зізнається, що не збирається знову будувати особисте життя. Виконавиця в інтерв'ю Наталії Влащенко говорить, що їй задля цього “треба загубити голову”. А наразі вона не уявляє себе поруч з іншою людиною.

“Це я повинна загубити голову, а в мене поки такого відчуття немає, щоб я загубила голову. Поки я не уявляю цього”, - відверто зізналася артистка.

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Світлана Білоножко також каже, що її покійний чоловік був ідеалом. Він чудово до неї ставився та був її опорою, підтримкою і провідником. Тож вона наразі не уявляє, що зможе його кимось замінити.

“Віталій був ідеалом в усіх сенсах, до чого не візьмись. Він був як і вчитель мій, він завжди перед сценою: “Спину рівніше! Груди вперед, голову вище — і пішла, з любов'ю до людей!”. І правильно, лише так це має бути. І тому я поки що не бачу перед собою абсолютно нікого”, — підсумувала артистка.

