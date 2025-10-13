- Дата публікації
68-річна Світлана Білоножко відверто заговорила про нові стосунки: "Загубила голову"
Артистка зізналася, чи хоче спробувати побудувати особисте життя знову.
Народна артистка України Світлана Білоножко, яка раніше розкрила секрети догляду за собою, відверто заговорила про нові стосунки.
Співачка не одне десятиліття прожила в шлюбі з чоловіком, виконавцем Віталієм Білоножком, якого, на жаль, не стало в січні 2024 року. Світлана зізнається, що не збирається знову будувати особисте життя. Виконавиця в інтерв'ю Наталії Влащенко говорить, що їй задля цього “треба загубити голову”. А наразі вона не уявляє себе поруч з іншою людиною.
“Це я повинна загубити голову, а в мене поки такого відчуття немає, щоб я загубила голову. Поки я не уявляю цього”, - відверто зізналася артистка.
Світлана Білоножко також каже, що її покійний чоловік був ідеалом. Він чудово до неї ставився та був її опорою, підтримкою і провідником. Тож вона наразі не уявляє, що зможе його кимось замінити.
“Віталій був ідеалом в усіх сенсах, до чого не візьмись. Він був як і вчитель мій, він завжди перед сценою: “Спину рівніше! Груди вперед, голову вище — і пішла, з любов'ю до людей!”. І правильно, лише так це має бути. І тому я поки що не бачу перед собою абсолютно нікого”, — підсумувала артистка.
