68-річний Андрій Макаревич вчетверте став батьком та показав крихітного сина

Малюк з'явився на світ в Ізраїлі.

Фронтмен російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич учетверте став батьком.

Дружина 68-річного співака, 37-річна журналістка родом з Києва Ейнат Кляйн народила йому сина. Для Макаревича це вже четверта дитина, для Кляйн – первісток.

Радісну звістку підтвердили на офіційній сторінці гурту "Машина времени" у Facebook. Також музикант поділився першим знімком з коханою та їхнім новонародженим сином:

"Ейтан Андрійович Макаревич народився 30 березня о 7:50 ранку у Тель-Авіві. Показники ідеальні - 10 з 10, характер активний і допитливий, хороший апетит, голос гучний, решта буде зрозуміло з часом. Мама Ейнат Кляйн та тато Андрій Макаревич втомлені, але задоволені. Не плутайте імена мами та дитини: Макаревич-молодший - тезка одного з братів Коенів! Від усіх шанувальників "Машины времени" бажаємо новонародженому щастя та мирного неба над головою", - йдеться у повідомленні.

Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный... Опубликовано Машина Времени Среда, 6 апреля 2022 г.

Зазначимо, що Макаревич має трьох дітей від попередніх стосунків: позашлюбна донька Дана, яка проживає разом зі своїм чоловіком у Філадельфії. Також співак має сина Івана, який народився 1987 року у шлюбі з Аллою Голубкіною. 2000 року у виконавця народилася донька Ганна.

Зауважимо, що від початку війни Андрій Макаревич активно підтримує Україну і засуджує дії російського президента Путіна.

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