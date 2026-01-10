68-річного зірку фільму "Сам удома" оштрафували через виклик повії

Деніел Стерн / © Associated Press

Зірку фільму "Сам удома", американського актора та гумориста Деніела Стерна оштрафували через виклик повії.

Інцидент трапився ще 10 грудня, проте лише зараз про це стало відомо громадськості. Як повідомляє TMZ, 68-річного Деніела Стерна заарештували поліцейські в одному з готелів Камарільйо, штат Каліфорнія.

Актор потрапив у поле зору правоохоронців через спробу скористатися послугами ескорту. Артистові висунули звинувачення у залученні до проституції. Врешті, Деніела Стерна не стали доправляти до поліцейського відділку. Натомість актор відбувся лише штрафом.

Зазначимо, Деніел Стерн здобув широку популярність завдяки ролі бандита Марва у двох частинах комедійного фільму "Сам удома". Наразі він відставив акторську кар'єру на задній план. Артист почав займатися бронзовою скульптурою та вирощує мандарини на сімейному ранчо у Каліфорнії.

Нагадаємо, нещодавно проти американського актора Вілла Сміта подали позов до суду. Артиста звинуватили в сексуальних домаганнях.