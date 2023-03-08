69-річна Кім Бейсінгер спантеличила виглядом обличчя після пластичної операції

Американська акторка Кім Бейсінгер вирішила дещо змінити у своїй зовнішності за допомогою пластичних хірургів.

Днями зірка стрічки "Дев'ять із половиною тижнів" відвідала baby-shower своєї доньки від Алека Болдвіна Айрленд. Цікаво, що на вечірці на честь майбутньої дитини моделі не було помічено ані самого Болдвіна, ані його нової дружини.

Кім Бейсінгер та Міккі Рурк у стрічці "Дев'ять із половиною тижнів" (1986 рік)

Коли Бейсінгер залишала стриптиз-клуб, у якому Айрленд влаштувала baby-shower, зірка потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм бойфрендом, перукарем Мітчем Стоуном, пише DailyMail.

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Оскароносна акторка для вечірки доньки обрала діловий кежуал – Бейсінгер була у темно-синьому костюмі, елегантній чорній блузці та чорних туфлях.

Шанувальники зазначили, що зовнішність Бейсінгер помітно змінилася. Секс-символ 90-х дещо підтягнула вилиці.

"Вона мала просто постаріти природно. Я думаю, вона була б все ще гарною, просто старшою", "Зроблені щоки та підборіддя мають поганий вигляд", "Я думав, що Міккі Рурк", "Старійте витончено. Це сумно, бо вона все ще була б гарною, якби не зробила цього", "Вона дуже схожа на Міккі Рурка. Так сумно, що люди відчувають необхідність зробити це із собою", - пишуть у коментарях розчаровані прихильники Бейсінгер.

Нагадаємо, що нещодавно блогерка Аліна Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

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