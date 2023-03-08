69-річна Кім Бейсінгер спантеличила виглядом обличчя після пластичної операції

Артистка удосконалила зовнішність за допомогою пластичних хірургів.
Американська акторка Кім Бейсінгер вирішила дещо змінити у своїй зовнішності за допомогою пластичних хірургів.
Днями зірка стрічки "Дев'ять із половиною тижнів" відвідала baby-shower своєї доньки від Алека Болдвіна Айрленд. Цікаво, що на вечірці на честь майбутньої дитини моделі не було помічено ані самого Болдвіна, ані його нової дружини.
Коли Бейсінгер залишала стриптиз-клуб, у якому Айрленд влаштувала baby-shower, зірка потрапила до об'єктивів папараці разом зі своїм бойфрендом, перукарем Мітчем Стоуном, пише DailyMail.
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Оскароносна акторка для вечірки доньки обрала діловий кежуал – Бейсінгер була у темно-синьому костюмі, елегантній чорній блузці та чорних туфлях.
Шанувальники зазначили, що зовнішність Бейсінгер помітно змінилася. Секс-символ 90-х дещо підтягнула вилиці.
"Вона мала просто постаріти природно. Я думаю, вона була б все ще гарною, просто старшою", "Зроблені щоки та підборіддя мають поганий вигляд", "Я думав, що Міккі Рурк", "Старійте витончено. Це сумно, бо вона все ще була б гарною, якби не зробила цього", "Вона дуже схожа на Міккі Рурка. Так сумно, що люди відчувають необхідність зробити це із собою", - пишуть у коментарях розчаровані прихильники Бейсінгер.
Нагадаємо, що нещодавно блогерка Аліна Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій.
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