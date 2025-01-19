7-річна донька Дмитра Ступки стала акторкою в США і знімається в проєкті від Netflix

Донька українського актора Дмитра Ступки та ведучої Поліни Логунової в США почала будувати акторську кар'єру.

Про це Логунова повідомила у своєму Instagram. Ведуча зізналась, що її 7-річна донька стала акторкою та вже отримала першу роль у проєкті від Netflix. За словами колишньої дружини Дмитра Ступки, вона завжди вірила в Богдану та ніколи не опускала рук, навіть коли їй говорили, що нічого не вдасться. Натомість Логунова продовжувала займатися з донькою та вкладати кошти в її розвиток. Врешті, це дало результати.

"Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки попереду! Коли мені говорили: "Це дурниці", "це нереально", "не витрачай на це час" - я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день! Богдана знімається для Netflix", - поділилася ведуча.

Поліна Логунова з донькою від Дмитра Ступки / Фото: instagram.com/polinalogunova

Зазначимо, Дмитро Ступка має доньку від ведучої Поліни Логунової. Подружжя прожило в шлюбі від 2016-го до 2022 року. Пара розпалася після переїзду до США. Наразі вони й надалі проживають в Америці, але вже порізно. До речі, Дмитро неодноразово стикався з критикою через те, що під час війни в його рідній країні перебуває за кордоном. Нещодавно актор пояснив, чому не повертається до України.

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