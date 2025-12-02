- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 1 хв
7-річна донька Лілії Ребрик публічно присоромила її за поцілунки у фільмі з Горбуновим
Середня донька артисти не надто оцінила відверті сцени з маминою участю.
Донька української акторки та ведучої Лілії Ребрик публічно присоромила маму за поцілунки у фільмі з продюсером Юрієм Горбуновим.
Артисти разом зіграли у стрічці "Потяг до Різдва". Виявляється, на екранах вони демонструватимуть пристрасть зі сценами в ліжку та палкими поцілунками. Ба більше, деякі кадри навіть увійшли до трейлера.
Ведуча проєкту "Ранок у великому місті" поцікавилась у Лілії Ребрик, як її чоловік, танцівник Андрій Дикий, реагує на такі сцени. Та неочікувано свою реакцію розкрила 7-річна донька подружжя. Поліна жартома присоромила маму. Дівчинка відрізала, що не очікувала такого. На думку Поліни, мама може цілуватися лише з татом.
"Я не очікувала такого. Я думала, що мама тільки з татом робить таке. А з Горбуновим чого цілуєшся в кадрі?" – жартома присоромила акторку середня донька.
Нагадаємо, наразі Лілія Ребрик будує будинок під Києвом. Нещодавно ведуча провела екскурсію оселею та показала, на якому етапі зараз ремонт.