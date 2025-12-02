ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

7-річна донька Лілії Ребрик публічно присоромила її за поцілунки у фільмі з Горбуновим

Середня донька артисти не надто оцінила відверті сцени з маминою участю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лілія Ребрик із донькою - ліворуч, Лілія Ребрик та Юрій Горбунов - праворуч

Лілія Ребрик із донькою — ліворуч, Лілія Ребрик та Юрій Горбунов — праворуч

Донька української акторки та ведучої Лілії Ребрик публічно присоромила маму за поцілунки у фільмі з продюсером Юрієм Горбуновим.

Артисти разом зіграли у стрічці "Потяг до Різдва". Виявляється, на екранах вони демонструватимуть пристрасть зі сценами в ліжку та палкими поцілунками. Ба більше, деякі кадри навіть увійшли до трейлера.

Ведуча проєкту "Ранок у великому місті" поцікавилась у Лілії Ребрик, як її чоловік, танцівник Андрій Дикий, реагує на такі сцени. Та неочікувано свою реакцію розкрила 7-річна донька подружжя. Поліна жартома присоромила маму. Дівчинка відрізала, що не очікувала такого. На думку Поліни, мама може цілуватися лише з татом.

Лілія Ребрик та Юрій Горбунов у фільмі "Потяг до Різдва" / © скриншот з відео

Лілія Ребрик та Юрій Горбунов у фільмі "Потяг до Різдва" / © скриншот з відео

"Я не очікувала такого. Я думала, що мама тільки з татом робить таке. А з Горбуновим чого цілуєшся в кадрі?" – жартома присоромила акторку середня донька.

Нагадаємо, наразі Лілія Ребрик будує будинок під Києвом. Нещодавно ведуча провела екскурсію оселею та показала, на якому етапі зараз ремонт.

