7-річна донька Лілії Ребрик публічно присоромила її за поцілунки у фільмі з Горбуновим

Лілія Ребрик із донькою — ліворуч, Лілія Ребрик та Юрій Горбунов — праворуч

Донька української акторки та ведучої Лілії Ребрик публічно присоромила маму за поцілунки у фільмі з продюсером Юрієм Горбуновим.

Артисти разом зіграли у стрічці "Потяг до Різдва". Виявляється, на екранах вони демонструватимуть пристрасть зі сценами в ліжку та палкими поцілунками. Ба більше, деякі кадри навіть увійшли до трейлера.

Ведуча проєкту "Ранок у великому місті" поцікавилась у Лілії Ребрик, як її чоловік, танцівник Андрій Дикий, реагує на такі сцени. Та неочікувано свою реакцію розкрила 7-річна донька подружжя. Поліна жартома присоромила маму. Дівчинка відрізала, що не очікувала такого. На думку Поліни, мама може цілуватися лише з татом.

Лілія Ребрик та Юрій Горбунов у фільмі "Потяг до Різдва" / © скриншот з відео

"Я не очікувала такого. Я думала, що мама тільки з татом робить таке. А з Горбуновим чого цілуєшся в кадрі?" – жартома присоромила акторку середня донька.

