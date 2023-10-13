7-річній доньці Олени Кравець зробили операцію: зірка показала дівчинку в гіпсі

Українська ведуча та акторка Олена Кравець налякала шанувальників фото її 7-річної доньки Катрусі з лікарні.

Як розповіла зірка, місяць тому її донька каталася на самокаті, впала і зламала руку. Через травму дівчинці довелося робити операцію. На щастя, зараз з Катрусею все гаразд. Як розповіла Кравець в Instagram, її доньці дуже допомогли в лікарні Охматдит.

Ведуча розповіла про лікаря, який робив її доньці операцію:

"Місяць тому Катруся впала з самокату та зламала руку. Не буду в подробицях описувати той день, скажу тільки, що він був суцільним нашим хвилюванням, ви розумієте. Я хочу залишити цей пост тут на знак вдячності людині, яка дуже швидко і професійно допомогла нам тоді. На фото - Катя позавчора у новій шапці та шарфі, не хотіла знімати. І вона ж в день перелому після операції. Зверніть увагу, без гіпсу!" – розповіла Кравець.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець зламала руку / Фото: instagram.com/lennykravets

За словами ведучої, її доньці зробили операцію за новою технологією, яка дозволяє полегшити процес зростання кісток навіть без необхідності носити гіпс.

Нагадаємо, раніше старша донька Олени Кравець поділилася рідкісними фото з молодшою сестрою. 20-річна Марія показала, як водить 7-річну Катрусю до школи.

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