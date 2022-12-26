7-річний син Анни Саліванчук застряг у ліфті: "Дитина перелякалася"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, як у їхній родині неприємно розпочався ранок.

Зокрема, знаменитість із синами вирішила поїхати на захід України, щоб зустріти свята. Акторка, щоб швиденько дістатися гір, планувала виїхати якомога раніше з Києва. Однак, стався неприємний інцидент, син Анни – Гліб – застряг у ліфті, бо у багатоквартирному будинку, де живе Саліванчук, вимкнули світло.

"Ранок почався недобрим. Хотіли виїхати якомога раніше, бо дорога довга до гір, але Гліб застряг у ліфті. Ми чекаємо на аварійку. Дитина, якщо чесно, трішки перелякалася. Ох, це світло…", - обурилася Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Загалом, приїхали рятувальники та дістали з ліфта 7-річного Гліба. Однак, хлопчик таки злякався. Тож Анна одразу кинулася його заспокоювати.

Син Анни Саліванчук застряг у ліфті / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук разом із синами вітала шанувальників із прийдешніми святами. Задля цього акторка з дітьми одягла патріотичне вбрання та записала миле відео біля новорічної ялинки.

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