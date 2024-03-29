7-річний син Олени Кравець довів до сліз своїм зізнанням

Українська ведуча та акторка Олена Кравець вперше за тривалий час показалася з сином Іваном.

7-річний хлопчик прийшов до мами та сестри Марії на їхній подкаст, де вони обговорюють питання батьків і дітей. Зокрема, під час запису ролику вони зачепили питання війни та страху за життя близьких. У цьому контексті Іван пригадав, що народився вже під час війни і жодного дня не провів без агресії країни-терористки на території України.

"Я народився під час війни. Ніколи не жив без війни", - сказав 7-річний хлопчик на подкасті "Вдома поговоримо".

Олена Кравець з сином Іваном

Зіркова мама була зворушена такими щемкими словами сина Івана і зазначила, що лише зараз усвідомила це:

"Я тільки зараз це усвідомила, чесно. Ми певний час жили, ніби війни немає. Ваньок, ти дуже мене розчулив", - зі сльозами промовила Олена.

Олена Кравець

Також телеведуча пригадала, як ховаючись у коридорі під час чергової російської атаки, 7-річний Іван сказав їй: "Мам, не розмовляй, молись".

Син Олени Кравець

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець розчулила, чим займалася її 7-річна донька Катерина під час ракетної атаки по Києву в ніч проти 21 березня.

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