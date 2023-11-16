7-річний син Влада Ями знявся в американському фільмі

Дружина хореографа поділилася фото з допрем'єрного показу у Голлівуді, Флорида.
Син хореографа Влада Ями, який на початку повномасштабної війни виїхав з України до США з родиною, 7-річний Леон знявся в американському фільмі.
Про це розповіла дружина Ями Лілія. На своїй сторінці в Instagram жінка розмістила фото та відео з допрем'єрного показу короткометражної картини "Sweet struggle" ("Солодка боротьба" – прим.ред.). Показ відбувся у місті Голлівуд, штат Флорида.
Не пропустив кінодебют сина й сам Влад Яма, який прийшов на показ стрічки. Режисеркою короткометражки виступила українська хореографиня та акторка Адріана Костецька, яка останні шість років мешкає в США і працює з дітьми.
Її картина "Sweet struggle" розповідає про відчайдушну боротьбу матері з хворобою сина, в якого діагностували цукровий діабет. За допомогою психолога та чоловіка вона вчиться відпускати ситуацію та концентруватися на тому, що важливо.
Яка роль дісталася 7-річному Леону Ямі – не вказано.
Нагадаємо, тим часом сам Влад Яма продовжує обурювати шанувальників незвичним контентом у соцмережі. Так от днями хореограф розмістив відео, на якому танцює у залі і робить це під пісню, де є слова "без стресу".
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