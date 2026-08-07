70-кілограмовий торт понад метр і пропозиція-сюрприз: хто став другою тренеркою "Голосу країни-14"

Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

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Восени на телеканалі «1+1 Україна» відбудеться прем’єра 14-го сезону популярного музичного проєкту «Голос країни».

Першою наставницею шоу стала Тіна Кароль, а тепер канал розсекретив ім’я другої тренерки — нею стала Наталія Могилевська.

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Для артистки це буде дебют у дорослій версії «Голосу країни». Водночас досвід роботи з учасниками шоу вона вже має: раніше Могилевська була тренеркою «Голос. Діти» у другому та четвертому сезонах.

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Запрошення зайняти тренерське крісло Наталія отримала у досить незвичний спосіб. Напередодні свого дня народження, яке вона відсвяткувала 2 серпня, співачка отримала від «1+1 Україна» величезний святковий торт. Кондитерський виріб повторював головний символ «Голосу країни» — руку з мікрофоном.

Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

Розміри солодкого сюрпризу вражають: торт сягав 1 метра 35 сантиметрів у висоту та важив близько 70 кілограмів. Над його створенням протягом чотирьох діб працювали шестеро кондитерів. Для виготовлення використали 24 кілограми шоколаду, а також полуницю, кокос і крем.

Поява такого подарунка стала для Могилевської несподіванкою та викликала в неї сильні емоції. Тепер артистка готується шукати не лише вокально сильних учасників, а й майбутніх артистів із власними цінностями.

«Я буду шукати не тільки голос, я буду шукати відкрите серце. Я завжди вважала, що артист повинен бути лідером і прикладом. Тобто я буду шукати і голос, і справжнє внутрішнє сяйво», — поділилася Могилевська.

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Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

Наталія Могилевська має багаторічний досвід у музичній індустрії та роботи з молодими виконавцями. Співачка не лише випускала власні хіти, а й допомагала артистам розвивати індивідуальний стиль та знаходити своє звучання.

Незабаром «1+1 Україна» оголосить імена ще двох тренерів нового сезону. Разом із Тіною Кароль та Наталією Могилевською вони шукатимуть «голос нашого часу». Ведучими проєкту традиційно залишаються Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Тим часом триває кастинг до «Голосу країни-14». До участі запрошують вокалістів віком від 16 років, причому верхньої вікової межі немає. Анкету можна заповнити на офіційному сайті «1+1 Україна». Кастинг триватиме до 31 серпня включно, а прем’єра нового сезону відбудеться вже цієї осені.

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