70-річна Алла Кудлай з блакитним волоссям приголомшила, який вигляд має до та після макіяжу

Виконавиця похизувалася своїм перевтіленням.
Народна артистка України Алла Кудлай показалася з блакитним волоссям та приголомшила, який вигляд має до та після макіяжу.
Виконавиця, яка 23 липня відсвяткувала 70-річчя, наважилася на авантюру. Артистка довірилася професійному візажисту Єгору Андрюшину, який у своєму Instagram опублікував відео з перевтіленням знаменитості.
Спочатку Алла Кудлай постала на кадрах взагалі без жодної краплі декоративної косметики. Далі Андрюшин вже зробив артистці професійний макіяж. Та на цьому експерименти не закінчилися. Алла Кудлай ще й показалася з блакитним волоссям. Щоправда, на фарбування співачка не наважилася, а лише одягнула перуку.
Користувачі були просто приголомшені таким перевтіленням. Щоправда, чимало хто з них зазначив, що в Алли Кудлай просто неймовірна природна краса і в свої 70 років виконавиця може дати фору значно молодшим жінкам.
- 70 років? В житті б не дала більше 50!
- Яка ж вона красуня! В такому віці такий вигляд має шкіра, блиск в очах!
- Вона і без макіяжу гарна, а з ним - просто дівчинка! Єгор - майстер свого діла!
Нагадаємо, Алла Кудла 23 липня святкувала ювілей. Знаменитості виповнилося 70 років. Зірки шоубізнесу вже привітали виконавицю з важливим святом.
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