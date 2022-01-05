70-річна Джейн Сеймур у купальнику приголомшила бездоганною фігурою

Артистка насолоджується відпочинком у Таїланді.

Британська акторка Джейн Сеймур потішила прихильників своїм бездоганним зовнішнім виглядом.

Наразі 70-річна зірка насолоджується відпочинком у Таїланді, де зараз тепло і сонячно. Там знаменитість зустріла Новий рік, ласує місцевими смаколиками, взяла участь у місцевій забаві та покупала слоненя.

Окрім того Сеймур залюбки приймає сонячні ванни. Так, акторка поділилася з шанувальниками знімком, на якому постає у чорному купальнику на пляжі. Вбрання артистки чудово підкреслило її струнку фігуру.

Джейн Сеймур / instagram.com/janeseymour

Як зазначили фани, 70-річна Джейн має бездоганний вигляд: "хочу теж мати такий вигляд у 70", "ви просто неймовірна жінка", "ви так прекрасні що всередині, що ззовні".

Зазначимо, що багатьом Джейн Сеймур відома за грою у серіалі 90-х "Лікарка Квін". Також вона зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Живи та дай померти".

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