70-річний Зібров зізнався, де його єдиний рідний брат і які між ними стосунки

Народний артист розповів, за що вдячний Володимиру.
Український співак Павло Зібров уперше за тривалий час заговорив за свого рідного брата Володимира.
Як відомо, рідна людина зірки тривалий час працювала художнім керівником Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. За словами Павла Миколайовича, його брат є дуже професійною та шанованою людиною. Вже після відставки Володимир прийшов працювати до Театру пісні Павла Зіброва й допомагав з організаційними питаннями.
"Мій брат Володимир – людина, яку я глибоко поважаю і дуже ціную. Він професійний музикант і диригент. Багато років Володимир працював художнім керівником Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Коли Володимир пішов у відставку, то приєднався до нашої родинної справи. Цілих 25 років він працював концертним директором Театру пісні Павла Зіброва. Володимир допомагав абсолютно в усьому: організовував гастролі, вирішував адміністративні питання, завжди підтримував мене у творчих експериментах. Він не просто брат, а мій найближчий соратник і вірний друг", - розповів Зібров у інтерв'ю kp.ua.
Утім, під час війни Володимир Зібров припинив свою кар'єру. Як каже Павло Миколайович, його брат зараз насолоджується спокійним життям і виховує восьмеро онуків. І додає, що час від часу вони бачаться, спілкуються та можуть радитися.
"Сьогодні Володимир живе спокійним і щасливим життям. Він багатодітний дідусь, у нього аж вісім онуків, і це приносить йому величезну радість. Ми досі часто спілкуємося, їздимо в гості один до одного, радимося, обмінюємося думками. Він завжди готовий допомогти чи підказати щось важливе. Я завжди знаю, що можу розраховувати на нього в будь-якій ситуації", - додав артист.
Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з мамою та розсекретив, чим вона займається на схилі років.
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