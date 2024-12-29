70-річний Зібров зізнався, де його єдиний рідний брат і які між ними стосунки

Український співак Павло Зібров уперше за тривалий час заговорив за свого рідного брата Володимира.

Як відомо, рідна людина зірки тривалий час працювала художнім керівником Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. За словами Павла Миколайовича, його брат є дуже професійною та шанованою людиною. Вже після відставки Володимир прийшов працювати до Театру пісні Павла Зіброва й допомагав з організаційними питаннями.

"Мій брат Володимир – людина, яку я глибоко поважаю і дуже ціную. Він професійний музикант і диригент. Багато років Володимир працював художнім керівником Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Коли Володимир пішов у відставку, то приєднався до нашої родинної справи. Цілих 25 років він працював концертним директором Театру пісні Павла Зіброва. Володимир допомагав абсолютно в усьому: організовував гастролі, вирішував адміністративні питання, завжди підтримував мене у творчих експериментах. Він не просто брат, а мій найближчий соратник і вірний друг", - розповів Зібров у інтерв'ю kp.ua.

Павло Зібров з братом Володимиром / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Утім, під час війни Володимир Зібров припинив свою кар'єру. Як каже Павло Миколайович, його брат зараз насолоджується спокійним життям і виховує восьмеро онуків. І додає, що час від часу вони бачаться, спілкуються та можуть радитися.

"Сьогодні Володимир живе спокійним і щасливим життям. Він багатодітний дідусь, у нього аж вісім онуків, і це приносить йому величезну радість. Ми досі часто спілкуємося, їздимо в гості один до одного, радимося, обмінюємося думками. Він завжди готовий допомогти чи підказати щось важливе. Я завжди знаю, що можу розраховувати на нього в будь-якій ситуації", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з мамою та розсекретив, чим вона займається на схилі років.

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