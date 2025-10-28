70-річний зірка Marvel став батьком увосьме: молодша на 25 роки дружина народила йому сина

Келсі Греммер / © Associated Press

Американський актор і гуморист Келсі Греммер, який знімався у фільмах від Marvel, став батьком увосьме.

Про це зірка Голлівуду повідомив на подкасті Pod Meets World, передає People. Так, у 70-річного актора народилася восьма дитина. Його молодша на 25 років дружин Кейт Волш знову зробила його батьком. У пари народився син, якого вони назвали Крістофером.

Келсі Греммер із дружиною Кейт Волш / © Associated Press

До слова, у Келсі Греммера тепер восьмеро дітей від чотирьох різних жінок. Уперше актор став батьком 1993 року. Дружина Дорін Алдераман народила йому доньку Спенсер. Від Баррі Букнер артист виховує позашлюбну доньку Кендейс. У шлюбі з Каміль Данатаччі Гриммер став батьком доньки Мейсон та сина Джуда.

2011 року актор одружився з Кейт Волш, яка молодша за нього на 25 років. У подружжя народилося четверо спільних дітей – донька Фейт і сини Келсі, Оден та Крістофер.

