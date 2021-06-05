71-річний Михайло Поплавський завершує кар’єру співака та ректора

Артист пояснив причину свого рішення.

Український співак Михайло Поплавський оголосив про завершення кар’єри співака та ректора.

Так, знаменитість зовсім нещодавно відсвяткував 28 річницю на посаді ректора університету культури і мистецтв. У програмі "Світське життя" 71-річний артист поділився, що планує піти у відставку та передати повноваження молодому спеціалісту.

"А там бути головою спостережної ради, допомагати. У мене моторчик в одному місці не зупиняється. Під лежачий камінь коньяк не тече, треба рухатися. Але артист повинен своєчасно піти зі сцени під оплески, а не щоб його виносили ногами вперед. Завжди має бути межа та почуття міри", – прокоментував своє рішення знаменитість.

Чому Михайло Поплавський збирається піти на пенсію

Зауважимо, Михайло Поплавський працював ректором Київського національного університету культури і мистецтв від 1993 року до 2015-го. Станом на 2021-й зірка – президент ВНЗ.

Нагадаємо, раніше Михайло Поплавський прокоментував скандальний ролик із молодими студентками. Артист також додав, що ніколи не ображається на жарти про себе та критику.

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