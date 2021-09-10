71-річний Поплавський вперше розповів про свою обраницю: "У нас з нею легкий секс"

71-річний Поплавський вперше розповів про свою обраницю: "У нас з нею легкий секс"

Артист разом зі своєю коханою вже два роки.

Український артист Михайло Поплавський, який нещодавно вперше показав свого онука, поділився подробицями свого сімейного життя.

71-річний Поплавський розповів у програмі Новини.LIVE, що зараз він закоханий. Артист вже два роки живе разом зі своєю коханою та веде здоровий спосіб життя. Проте, будь-яких подробиць про свою обраницю зірка не став розсекречувати. Хоча й зауважив, що жінка в нього напрочуд гарна.

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Однак, Михайло Михайлович поділився іншими цікавими подробицями свого життя. Він зізнався, що допомагає йому бути у формі. За його словами, якомога довше прожити людині допоможе плавання, гумор, спорт та секс. Особливо він наголосив на останньому.

"Для чоловіків такого віку як я, повинен бути легкий секс, ранковий секс. Тоді людина відпочиває та заряджається на цілий день", - поділився інтимними подробицями артист.

Нагадаємо, не так давно Михайло Поплавський оголосив про завершення кар'єри співака та ректора і вирішив піти на пенсію. Співак повідомив, що хоче відпочивати та займатися бізнесом.

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