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71-річний Іво Бобул розповів про виховання юного сина та чи ділив він музичний спадок
Співак поділився, як спілкується зі своїми дітьми та балує онучок подарунками.
Народний артист України Іво Бобул розповів про виховання наймолодшого сина й решту своїх дітей і онуків.
Зараз Данилові, який народився у четвертому шлюбі артиста, 20 років. За словами музиканта, з юнаком він спілкується без кордонів, які могли б виникнути через вік. Також Бобул запевнив, що син з України не виїжджав, а продовжує тут навчатися в Інституті міжнародних відносин. У подальшому Данило розглядає можливість політичної діяльності.
"Будь-яка тема може обговоритися, яка його цікавить. У нас немає такого, що я старший, а він молодший. Повага є один до одного. Є мама і я. У нас немає такого, що "я так сказав". Інколи й хочеться сказати, але ж у нього інший погляд на певні відрізки життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він сам сказав: "Тато, це моя земля, моє місто, я тут народився", - поділився співак в інтерв’ю Rostyslove Production.
Водночас тепле спілкування Іво підтримує й з іншими дітьми – сином Русланом і донькою Людмилою, яка народила двох донечок. До того ж зірковий дідусь любить тішити двох онучок подарунками.
"Руслан далеко від мене, донька – в Чернівцях. Спілкуємося. У мене онучки дві красиві. Приїжджаю до низ з подарунками: прикрасу чи гроші", - зізнається виконавець.
А ось про спадок для нащадків зірка поки що не замислюється. За словами Бобула, питання поділу його прав на музику не поставало в їхній родині: "Не знаю. В нашій родині про це мене не запитували".
Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару показала свою онуку та публічно звернулася до неї.