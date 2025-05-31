71-річний Іво Бобул розповів про виховання юного сина та чи ділив він музичний спадок

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народний артист України Іво Бобул розповів про виховання наймолодшого сина й решту своїх дітей і онуків.

Зараз Данилові, який народився у четвертому шлюбі артиста, 20 років. За словами музиканта, з юнаком він спілкується без кордонів, які могли б виникнути через вік. Також Бобул запевнив, що син з України не виїжджав, а продовжує тут навчатися в Інституті міжнародних відносин. У подальшому Данило розглядає можливість політичної діяльності.

"Будь-яка тема може обговоритися, яка його цікавить. У нас немає такого, що я старший, а він молодший. Повага є один до одного. Є мама і я. У нас немає такого, що "я так сказав". Інколи й хочеться сказати, але ж у нього інший погляд на певні відрізки життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він сам сказав: "Тато, це моя земля, моє місто, я тут народився", - поділився співак в інтерв’ю Rostyslove Production.

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Іво Бобул

Водночас тепле спілкування Іво підтримує й з іншими дітьми – сином Русланом і донькою Людмилою, яка народила двох донечок. До того ж зірковий дідусь любить тішити двох онучок подарунками.

"Руслан далеко від мене, донька – в Чернівцях. Спілкуємося. У мене онучки дві красиві. Приїжджаю до низ з подарунками: прикрасу чи гроші", - зізнається виконавець.

А ось про спадок для нащадків зірка поки що не замислюється. За словами Бобула, питання поділу його прав на музику не поставало в їхній родині: "Не знаю. В нашій родині про це мене не запитували".

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару показала свою онуку та публічно звернулася до неї.

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