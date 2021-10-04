72-річна Алла Пугачова у міні приголомшила стрункими ніжками та розтяжкою

Зірка має неймовірний вигляд.
Російська примадонна Алла Пугачова не припиняє дивувати прихильників своїм квітучим виглядом.
А своєю красунею продовжує хизуватися шоумен Максим Галкін. На сторінці в Instagram він поділився відео з посиденьок з зірковими друзями. Зокрема зібралися Лайма Вайкуле, Олег Газманов, Валерій Леонтьєв.
Товариші приємно проводили час і на пам'ять вирішили зафільмувати зустріч і запостити у фотоблог. Цікаво, що для зустрічі Алла Борисівна обрала чорну міні-сукню, яка підкреслила її стрункі ніжки. Протягом усього відео 72-річна Пугачова стоїть за кріслом, на якому сидить її чоловік.
"Я заховалася за кріслом, щоб не показати, що я у міні", - сказала співачка і поставила ногу на крісло.
Зірка приголомшила розтяжкою шанувальників, які ніяк не можуть натішитися зовнішнім виглядом знаменитості.
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