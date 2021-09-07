72-річна Пугачова зробила невдалу зачіску та шокувала фанів своїм облисінням

Вони переконані, що артистка хвора.

Російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно показала обличчя без макіяжу та фотошопу, ошелешила фанів своїм облисінням.

Так, зіркове сімейство днями сходило на риболовлю. На відпочинку вони зробили чимало світлин, якими потім поділилася в соцмережах. На одному знімку постала артистка в червоних штанях, чорній кофті і білих кедах. 72-річна Пугачова зібрала своє волосся у високий хвіст, з-під якого видно невелику лисину.

Алла Пугачова з дітьми / instagram.com/elizaveta_galkinaa

Шоковані шанувальники одразу помітили проблему співачки. Зокрема у коментарях під фото написали таке:

Вона дуже хвора, це видно по її обличчю та очам. Та й тіло надто худорляве.

Алло Борисівно, ви бачили себе?

А що на голові?

Окрім цього, фани дорікнули артистці тим, що вона робить пластичні операції. Вони не розуміють, навіщо вона так ризикує своїм здоров’ям в гонитві за молодістю.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова у чорній сукні захопила помолоділим виглядом. Тоді зірка завітала в гості до свого близького друга, дизайнера Валентина Юдашкіна.

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