72-річний ексчоловік Ольги Сумської переніс операцію: артистка розповіла, що з ним сталося і подякувала Кличку

Акторка Ольга Сумська розповіла, що її колишній чоловік, народний артист України Євген Паперний переніс операцію.

На сторінці у Facebook зірка розповіла, що Євгену Васильовичу знадобилася операція з заміни суглобів. За словами Сумської, у цьому Паперному посприяв мер Києва Віталій Кличко.

"Ми сердечно дякуємо нашому меру, київському міському голові Віталію Кличку і КМДА за сприяння і допомогу для народного артиста України Євгена Паперного за програмою "Здоров'я киян"! Ми бажаємо Євгену Васильовичу, нашому незмінному керівникові театральної антрепризи, якнайшвидшого одужання після проведеної операції", - написала Сумська.

Життя актора залежить від його задіяності,професійного ритму,емоцій.Актор має бути на сцені!✋І звісно,найголовніше-це... Опубликовано Ольгой Сумськой Вторник, 21 марта 2023 г.

Шанувальники артистки поцікавилися, чи всі можуть скористатися цією програмою, на що Сумська відповіла, що програма "Здоров'я киян" доступна для мешканців столиці пенсійного віку. Більше детальні подробиці можна знайти на сайті КМДА.

Зазначимо, що Ольга Сумська та Євген Паперний були одружені від 1987 до 1991 року. У експодружжя є спільна донька Антоніна Паперна, яка народилася 1 червня 1990 року. Розрив був складним, оскільки тоді Сумська вже була закохана у свого теперішнього чоловіка Віталія Борисюка. Та згодом ексзакохані знайшли спільну мову та навіть грають в одній виставі.

Нагадаємо, тим часом операцію, щоправда, пластичну, зробила дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова. Блогерка показалася у лікарні з забинтованим носом.

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