72-річного Білла Мюррея звинувачують у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику

Ходять чутки, що за мовчання жінки актор заплатив 100 тисяч доларів.

Голлівудського актора Білла Мюррея звинуватили у сексуальних домагання до колеги під час знімань фільму "Бути смертним" Азіза Азарі.

Ще у квітні з'явилися чутки, що знімальний процес був призупинений через "непристойну поведінку" актора, але ніхто з команди не вдавався до дрібниць.

Однак зараз стало відомо, що Мюррей домагався однієї з жінок. За словами інсайдера, пише Puck, зірка "Дня бабака" намагався поцілувати молоду колегу та повалив її у ліжко. Хто саме став можливою жертвою домагань 72-річного актора невідомо.

Фото: Getty Images

У своє виправдання Мюррей зауважив, що його дії мали лише "грайливий" характер, однак дівчина сприйняла це, як дії сексуального характеру.

До того ж, як повідомив інсайдер, після інциденту між Мюрреєм та жінкою була укладена угода, за якою вона погодилася не подавати позов на актора і студію до суду, а зірка кіно мав би виплатити їй 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше нові звинувачення у сексуальних домаганнях були висунуті актору Кевіну Спейсі.

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