72-річного Валерія Леонтьєва госпіталізували до лікарні з коронавірусом

Стан артиста оцінюється як середньої важкості.

Російського співака Валерія Леонтьєва госпіталізували до лікарні з коронавірусом.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, 72-річному артисту стало зле декілька днів тому. У Валерія були такі симптоми, як слабкість, висока температура та кашель. Спочатку артист намагався вилікуватися самостійно.

Валерій Леонтьєв / facebook.com/LeontievValera

Пізніше виконавець все ж таки здав ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

Наразі Леонтьєв перебуває у лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.

Зауважимо, 2017 року Валерій Леонтьєв потрапив до списку бази "Миротворець" за виступи на території окупованого Криму. Більш того, тоді артист назвав Крим "заповідним куточком Росії".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання