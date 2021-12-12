72-річну Аллу Пугачову в міні та панчохах захейтили через відверте вбрання: "Це просто жах"

Артистка шокувала фанів новим образом.
Зіркове подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова разом вирушило на день народження до подруги артистки.
Для святкової події зірка обрала дещо сміливе та трішки відверте вбрання. Так, 72-річна зірка одягла латексну чорну мінісукню, високі чоботи та панчохи. Відповідним фото у своєму Instagram поділився Галкін.
"Не любить Аллочка фотографуватися, а даремно! Ледь вмовив", - підписав фото артист.
Втім, думки фанів розділилися. Деякі хвалили співачку, а деякі – почали жорстко критикувати. Вони переконані, що Пугачова одягається як "дівчинка-підліток".
- Почала як дівчинка одягатися. А колготки не для її віку, це просто жах! Багачі дуріють
- Аллочці до санаторію вже потрібно, а не ось ці ваші фотосесії
- Ну куди вже цій Аллочці такі сукні та ще й з такими колготками. Галкін напевно знущається з неї, якщо публікує такі фото.
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