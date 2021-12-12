72-річну Аллу Пугачову в міні та панчохах захейтили через відверте вбрання: "Це просто жах"

72-річну Аллу Пугачову в міні та панчохах захейтили через відверте вбрання: "Це просто жах"

Артистка шокувала фанів новим образом.

Зіркове подружжя Максим Галкін і Алла Пугачова разом вирушило на день народження до подруги артистки.

Для святкової події зірка обрала дещо сміливе та трішки відверте вбрання. Так, 72-річна зірка одягла латексну чорну мінісукню, високі чоботи та панчохи. Відповідним фото у своєму Instagram поділився Галкін.

Алла Пугачова / instagram.com/maxgalkinru

"Не любить Аллочка фотографуватися, а даремно! Ледь вмовив", - підписав фото артист.

Втім, думки фанів розділилися. Деякі хвалили співачку, а деякі – почали жорстко критикувати. Вони переконані, що Пугачова одягається як "дівчинка-підліток".

Почала як дівчинка одягатися. А колготки не для її віку, це просто жах! Багачі дуріють

Аллочці до санаторію вже потрібно, а не ось ці ваші фотосесії

Ну куди вже цій Аллочці такі сукні та ще й з такими колготками. Галкін напевно знущається з неї, якщо публікує такі фото.

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