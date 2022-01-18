Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

72-річну Аллу Пугачову жорстко розкритикували через нове фото: "Жива мумія"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
72-річну Аллу Пугачову жорстко розкритикували через нове фото: "Жива мумія"

Алла Пугачова / instagram.com/maxgalkinru

Фани зауважили, що співачка не схожа на себе.

Російська співачка Алла Пугачова показала новий знімок.

Так, донька знаменитості Ліза опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі виконавиці. На фото артистка зображена у перуці та з легким макіяжем.

Невпізнанна Алла Пугачова / © instagram.com/elizaveta_galkinaa
Невпізнанна Алла Пугачова / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Якщо ви хочете прожити щасливе життя, то присвятіть його меті, а не людям чи речам", - підписала знімок Ліза.

Втім, замість того, аби отримати компліменти від прихильників, 72-річну Аллу Борисівну почали хейтити, через невдале фото. Так, юзери не розуміють, навіщо виконавиця публікує такі невдалі кадри.

  • Жива мумія
  • Може годі гнатися за молодістю, настав час бути собою
  • Що це за губи? І взагалі… Треба старіти природно і гарно!
  • Це вже великий мінус пластики! Треба знати міру

Читайте також:

Наступна публікація