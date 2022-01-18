72-річну Аллу Пугачову жорстко розкритикували через нове фото: "Жива мумія"

Фани зауважили, що співачка не схожа на себе.

Російська співачка Алла Пугачова показала новий знімок.

Так, донька знаменитості Ліза опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі виконавиці. На фото артистка зображена у перуці та з легким макіяжем.

Невпізнанна Алла Пугачова / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Якщо ви хочете прожити щасливе життя, то присвятіть його меті, а не людям чи речам", - підписала знімок Ліза.

Втім, замість того, аби отримати компліменти від прихильників, 72-річну Аллу Борисівну почали хейтити, через невдале фото. Так, юзери не розуміють, навіщо виконавиця публікує такі невдалі кадри.

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