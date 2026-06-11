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- Гламур
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72-річний Іво Бобул кардинально схуд і різко висловився про секрет змін: "Ви з глузду з’їхали?"
Співак неоднозначно висловився щодо інтересу прихильників до його ваги.
Народний артист України Іво Бобул відреагував на бурхливе обговорення його зовнішності після помітного схуднення.
Так, днями виконавець ошелешив шанувальників новим фото у Facebook. На ньому він попозував в одному з готелів у Чернівцях. Проте юзери у коментарях під дописом звернули увагу на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді Бобула. Уважні фани зазначали, що співак втратив чимало кілограм.
Тож «ЖВЛ» намагалося з’ясувати, в чому ж секрет таких змін. Проте Іво Васильович не був готовим відкривати всі карти. Ба більше, навіть пригрозив зірвати інтерв’ю — «встати й піти» — якщо журналістка не припинить запитувати про причини й методи його схуднення.
Водночас артист одразу відреагував на критику в його бік. У властивій собі манері він нагадав про повагу до старшого й досвідченого покоління. І додав, що у разі негативного ставлення до нього, варто просто оминати його сторінки у соцмережах. А решту ж фанів закликав занурюватися у його пісні та не копирсатися у змінах зовнішності.
«Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Опублікував фото, де у Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали чи живете на іншій планеті? Люди старіють і ви теж будете такими. Пройди повз, якщо не сподобалося. Не скажу ні слова (про схуднення — прим. ред.). Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні — все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, лише поважати», — зауважив артист.
Нагадаємо, нещодавно актор-воїн Ращук показався у спортзалі та як гартує свою форму. І це все зірка зробив на тлі ігнорування судового засідання щодо розлучення з ексдружиною Вікторією Білан.