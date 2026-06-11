72-річний Іво Бобул кардинально схуд і різко висловився про секрет змін: "Ви з глузду з’їхали?"

Іво Бобул

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Народний артист України Іво Бобул відреагував на бурхливе обговорення його зовнішності після помітного схуднення.

Так, днями виконавець ошелешив шанувальників новим фото у Facebook. На ньому він попозував в одному з готелів у Чернівцях. Проте юзери у коментарях під дописом звернули увагу на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді Бобула. Уважні фани зазначали, що співак втратив чимало кілограм.

Тож «ЖВЛ» намагалося з’ясувати, в чому ж секрет таких змін. Проте Іво Васильович не був готовим відкривати всі карти. Ба більше, навіть пригрозив зірвати інтерв’ю — «встати й піти» — якщо журналістка не припинить запитувати про причини й методи його схуднення.

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Іво Бобул / © ЖВЛ

Водночас артист одразу відреагував на критику в його бік. У властивій собі манері він нагадав про повагу до старшого й досвідченого покоління. І додав, що у разі негативного ставлення до нього, варто просто оминати його сторінки у соцмережах. А решту ж фанів закликав занурюватися у його пісні та не копирсатися у змінах зовнішності.

«Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Опублікував фото, де у Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали чи живете на іншій планеті? Люди старіють і ви теж будете такими. Пройди повз, якщо не сподобалося. Не скажу ні слова (про схуднення — прим. ред.). Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні — все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, лише поважати», — зауважив артист.

Нагадаємо, нещодавно актор-воїн Ращук показався у спортзалі та як гартує свою форму. І це все зірка зробив на тлі ігнорування судового засідання щодо розлучення з ексдружиною Вікторією Білан.

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