72-річний Іво Бобул кардинально схуд і шокував свіжим виглядом

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народний артист України Іво Бобул приголомшив кардинальним схудненням.

Днями 72-річний виконавець побував в одному з готелів у Чернівцях. Це знакове для співака місце, оскільки там навіть є його іменний номер. Так от, адміністрація готелю просто не змогла оминути увагою візит Іво Бобула та у своєму Instagram опублікувала свіже фото з ним.

Тим часом пильні користувачі уважно придивились на знімку артиста та були неабияк здивовані. Річ у тім, що виконавець кардинально схуднув, що його просто не впізнати. Своїми думками користувачі активно ділились у коментарях, і, схоже, зміни у зовнішньому вигляді співака їм однозначно до вподоби.

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Іво Бобул

О, Іво так гарно схуднув чи такий ракурс. Щоб не було — вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати!

Так помітно схуд!

Щось Іво Бобул дуже схуд!

Сам артист утримується від коментарів щодо змін в його зовнішньому вигляді.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська здивувала, на скільки хоче схуднути. Знаменитість також розсекретила, скільки зараз важить.

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