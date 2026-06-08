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72-річний Іво Бобул кардинально схуд і шокував свіжим виглядом
Артиста тепер просто не впізнати.
Народний артист України Іво Бобул приголомшив кардинальним схудненням.
Днями 72-річний виконавець побував в одному з готелів у Чернівцях. Це знакове для співака місце, оскільки там навіть є його іменний номер. Так от, адміністрація готелю просто не змогла оминути увагою візит Іво Бобула та у своєму Instagram опублікувала свіже фото з ним.
Тим часом пильні користувачі уважно придивились на знімку артиста та були неабияк здивовані. Річ у тім, що виконавець кардинально схуднув, що його просто не впізнати. Своїми думками користувачі активно ділились у коментарях, і, схоже, зміни у зовнішньому вигляді співака їм однозначно до вподоби.
О, Іво так гарно схуднув чи такий ракурс. Щоб не було — вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати!
Так помітно схуд!
Щось Іво Бобул дуже схуд!
Сам артист утримується від коментарів щодо змін в його зовнішньому вигляді.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська здивувала, на скільки хоче схуднути. Знаменитість також розсекретила, скільки зараз важить.