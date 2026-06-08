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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

72-річний Іво Бобул кардинально схуд і шокував свіжим виглядом

Артиста тепер просто не впізнати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Іво Бобул

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Народний артист України Іво Бобул приголомшив кардинальним схудненням.

Днями 72-річний виконавець побував в одному з готелів у Чернівцях. Це знакове для співака місце, оскільки там навіть є його іменний номер. Так от, адміністрація готелю просто не змогла оминути увагою візит Іво Бобула та у своєму Instagram опублікувала свіже фото з ним.

Тим часом пильні користувачі уважно придивились на знімку артиста та були неабияк здивовані. Річ у тім, що виконавець кардинально схуднув, що його просто не впізнати. Своїми думками користувачі активно ділились у коментарях, і, схоже, зміни у зовнішньому вигляді співака їм однозначно до вподоби.

Іво Бобул

Іво Бобул

  • О, Іво так гарно схуднув чи такий ракурс. Щоб не було — вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати!

  • Так помітно схуд!

  • Щось Іво Бобул дуже схуд!

Сам артист утримується від коментарів щодо змін в його зовнішньому вигляді.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська здивувала, на скільки хоче схуднути. Знаменитість також розсекретила, скільки зараз важить.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
346
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