72-річний Міккі Рурк шокував новими змінами у зовнішньому вигляді

Міккі Рурк / © Associated Press

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Голлівудський актор Міккі Рурк здивував новими змінами в зовнішньому вигляді.

Так, артист опублікував своє свіже фото в Instagram. На знімку зірка Голлівуду позував в одному з ресторанів Лондона поруч із друзями. Пильні користувачі звернули увагу на зовнішній вигляд 72-річного Рурка. Приголомшені фани ділилися, що його просто не впізнати. І дійсно, складно не помітити, що в актора змінився колір волосся, лоб став вищим, та й саме обличчя має інший вигляд.

“У Лондоні на даний момент з Ліамом Кід Воганом та його братом Райаном Воганом. Ліверпуль сильний”, — підписав фото актор.

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Міккі Рурк із друзями / © instagram.com/mickey_rourke_

Користувачі припускають, що зміни в зовнішньому вигляді Міккі Рурка пов’язані з його участю в проєкті Celebrity Big Brother. Його суть полягає в тому, що зірок різного віку селять в одному будинку, а їм потрібно навчитися взаємодіями між собою та знаходити спільну мову, аби не вилетіти з шоу.

Зазначимо, Міккі Рурк свого часу був вимушений зробити низку пластичних операцій. У 90-х в кар’єрі тодішнього секс-символа настало затишшя, тож актор подався в бокс. Після численних поєдинків пластичним хірургам буквально довелося збирати його обличчя. Звичайно, це не могло не вплинути на зовнішній вигляд актора.

Міккі Рурк у молодості / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з’явилося свіже фото 87-річного Адріано Челентано. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має італійський співак.