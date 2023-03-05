73-річна Алла Пугачова показала обличчя зблизька на "весняному" селфі

Російська примадонна Алла Пугачова потішила шанувальників своїм рідкісним фото.

На сторінці в Instagram зірка розмістила селфі, на якому позує з гарною зачіскою та макіяжем. Під цим знімком Алла Борисівна привітала своїх прихильників з першою неділею весни.

Своєю чергою, підписники сторінки виконавиці наробили їй багато компліментів і висловили повагу артистці та її чоловіку Максиму Галкіну, який підтримав Україну та виступив проти кривавого режиму кремлівського диктатора путіна: "Дякую, Алло Борисівно, що залишились людиною!", "а в очах такий сум", "Дякую вам за все, пишаємось, що ви обрали Ізраїль. Здоров'я всій вашій родині", "красуня, талановита співачка, порядна і смілива людина".

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення р до України чоловік Алли Пугачової, гуморист Максим Галкін виступив проти кривавої політики путіна та публічно підтримав нашу країну. Після цього Галкіна оголосили "іноагентом" у росії. Артиста почали "скасовувати" всюди, де можна. Врешті, разом з дружиною та дітьми Галкін виїхав до Ізраїлю. Усе своє майно в росії подружжя вирішило продати, а бізнес - закрити.

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